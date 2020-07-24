Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году
Сюжет:

Порядка 13 тыс. т асфальта направили на ремонт трассы Псков–Палкино

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ремонт дороги Псков–Кислово–Палкино в Псковском районе направили более 13 тыс. т асфальта. ООО «ДорСтройСервис» завершил укладку дорожного полотна.

Приезжайте в ГОСТы: в России установят три уровня ремонта дорог
Новый стандарт впервые описал все нюансы летнего содержания трасс

Выравнивающий слой выполнили из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси. Сверху положили слой высокопрочной смеси с применением щебня из габбро-диабаза. Площадь покрытия — более 57 тыс. кв. м.

В ближайшее время подрядчику предстоит отремонтировать пересечения, заасфальтировать две посадочные площадки и установить на одной из них автопавильон. В финале специалисты нанесут разметку термопластиком.

Как поясняет Псковское агентство информации, ремонтируется участок протяженностью 8 км от границы Пскова и Псковского района в сторону Палкино. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость работ — 88,8 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Ремонт участка должны завершить 10 августа.

Также в августе в рамках нацпроекта должны завершить ремонт на участке дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Сейчас проводится отсыпка обочин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020