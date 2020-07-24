Порядка 13 тыс. т асфальта направили на ремонт трассы Псков–Палкино

На ремонт дороги Псков–Кислово–Палкино в Псковском районе направили более 13 тыс. т асфальта. ООО «ДорСтройСервис» завершил укладку дорожного полотна.

Выравнивающий слой выполнили из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси. Сверху положили слой высокопрочной смеси с применением щебня из габбро-диабаза. Площадь покрытия — более 57 тыс. кв. м.

В ближайшее время подрядчику предстоит отремонтировать пересечения, заасфальтировать две посадочные площадки и установить на одной из них автопавильон. В финале специалисты нанесут разметку термопластиком.

Как поясняет Псковское агентство информации, ремонтируется участок протяженностью 8 км от границы Пскова и Псковского района в сторону Палкино. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоимость работ — 88,8 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Ремонт участка должны завершить 10 августа.

Также в августе в рамках нацпроекта должны завершить ремонт на участке дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе. Сейчас проводится отсыпка обочин.