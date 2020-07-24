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Эксперимент с актером в образе бабушки провели на дороге в Казани

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В Казани ГИБДД проверила, как водители пропускают людей на дорогах. По итогам первого полугодия в Татарстане зарегистрировано 428 случаев наезда на пешеходов, погибли 25 человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Социальный эксперимент провели 23 июля. Профессиональный актер Театра юного зрителя переоделся в бабушку и очень медленно переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. С водителями, которые не пропустили на «зебре» подставную бабушку, полицейские проводили профилактическую беседу.

В России в скором времени заработает приложение для смартфона «Гусеница», позволяющее пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора. Сервис создан с целью обезопасить школьников, идущих на экскурсию по городу. Новая система создана на базе ГЛОНАСС и уже была опробована в Курске, а до конца года ее тестирование начнется в Москве.

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