Дом культуры отремонтируют в станице в Краснодаре

В станице Старокорсунской в Краснодаре продолжается модернизация Дома культуры. Ход работ проинспектировал глава города Евгений Первышов во время утреннего рабочего объезда.

До конца года в Доме культуры должны выполнить капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат и пожарного резервуара. Вокруг здания обустроят ограждение, пишут «Кубанские новости».

Глава города отметил, что потребность в дополнительном образовании существует. Среди детей на места есть конкурс. Первышов заявил, что власти будут наращивать финансирование по всем Домам культуры Краснодара и пригорода.

«Что касается ДК станицы Старокорсунской, сегодня первоочередная задача — привести в порядок уже существующие помещения, а после будем «прицеливаться» на их расширение, при возможности построим здесь еще один корпус», — заявил глава Краснодара.

С 2013 года в Доме культуры поэтапно проводится обновление. За это время были отремонтированы линии электроснабжения, выполнена перепланировка и ремонт большинства помещений. Также приведены в порядок лестничные марши и входная группа.