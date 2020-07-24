Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Дом культуры отремонтируют в станице в Краснодаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В станице Старокорсунской в Краснодаре продолжается модернизация Дома культуры. Ход работ проинспектировал глава города Евгений Первышов во время утреннего рабочего объезда.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

До конца года в Доме культуры должны выполнить капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат и пожарного резервуара. Вокруг здания обустроят ограждение, пишут «Кубанские новости».

Глава города отметил, что потребность в дополнительном образовании существует. Среди детей на места есть конкурс. Первышов заявил, что власти будут наращивать финансирование по всем Домам культуры Краснодара и пригорода.

«Что касается ДК станицы Старокорсунской, сегодня первоочередная задача — привести в порядок уже существующие помещения, а после будем «прицеливаться» на их расширение, при возможности построим здесь еще один корпус», — заявил глава Краснодара.

С 2013 года в Доме культуры поэтапно проводится обновление. За это время были отремонтированы линии электроснабжения, выполнена перепланировка и ремонт большинства помещений. Также приведены в порядок лестничные марши и входная группа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020