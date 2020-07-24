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Арестован предполагаемый сообщник захватчика заложников в Луцке

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Фото: TASS/ZUMA
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Дмитрий Михайленко, которого следствие считает возможным сообщником Максима Кривоша, захватившего автобус в Луцке, арестован. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу, 24 июля.

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Михайленко арестован на 60 суток, но его могут выпустить под залог в 175 тыс. гривен (около $6 тыс.), и арестованный заявил о намерении его внести. При этом обвинение просило об аресте без права залога, передает «Страна.ua».

Следствие считает, что Михайленко за несколько дней до захвата автобуса в Луцке отправлял Кривошу посылку. При этом у него были обнаружены при обыске такие же гранаты, как изъятые у Кривоша.

Украинские спецслужбы заявляли о захвате нескольких пособников Кривоша. Сам он 23 июля заявил, что сообщников у него не было, и это «выдумки спецслужб».

21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. Позже было установлено, что его настоящее имя Максим Кривош. Ранее он дважды судим и лечился в психиатрической больнице.

Вечером того же дня злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт . Кривошу предъявили обвинение в терроризме, посягательстве на жизнь правоохранителя, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко не исключил, что возможное максимальное наказание, которое грозит захватчику, — пожизненное лишение свободы. 23 июля суд арестовал Кривоша до 18 сентября, пишет «Газета.ру».

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