Кузнецова назвала гибель детей на воде стихийным бедствием

25 детей погибло на воде за неделю. Об этом 24 июля рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

«За неделю с 17 по 23 июля на водных объектах погибли 138 человек, 25 из них дети. То есть каждый день гибнут по три-четыре ребенка. Как стихийное бедствие, не знаю, с чем сравнить», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число погибших детей на воде в этом году увеличилось на 36%.

Она подчеркнула, что больше всего детей погибло в Самаре (13) и Башкортостане (12).

По ее словам, в Самаре зафиксирован самый большой коэффициент смертности детей на воде — 2,1 на 100 тыс. детей.

Ранее, 23 июля, сообщалось о гибели 11-летнего мальчика в водоеме Комсомольска-на-Амуре.

21 июля в Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой трое детей купались под присмотром взрослых. Они стали тонуть, двоих удалось спасти, один мальчик утонул на глазах родителей.