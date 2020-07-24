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Кузнецова назвала гибель детей на воде стихийным бедствием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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25 детей погибло на воде за неделю. Об этом 24 июля рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

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«За неделю с 17 по 23 июля на водных объектах погибли 138 человек, 25 из них дети. То есть каждый день гибнут по три-четыре ребенка. Как стихийное бедствие, не знаю, с чем сравнить», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года число погибших детей на воде в этом году увеличилось на 36%.

Она подчеркнула, что больше всего детей погибло в Самаре (13) и Башкортостане (12).

По ее словам, в Самаре зафиксирован самый большой коэффициент смертности детей на воде — 2,1 на 100 тыс. детей.

Ранее, 23 июля, сообщалось о гибели 11-летнего мальчика в водоеме Комсомольска-на-Амуре.

21 июля в Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой трое детей купались под присмотром взрослых. Они стали тонуть, двоих удалось спасти, один мальчик утонул на глазах родителей.

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