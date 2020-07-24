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Проекты четырех экотехнопарков обсудили в Ижевске

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В Ижевске прошло заседание комиссии по экологии госкорпорации «Росатом», где обсуждалась проектная документация четырех экотехнопарков, в том числе в Камбарке на базе завода по уничтожению химоружия.

«Далее предстоит провести общественно-экологическую экспертизу. Будет создана общая комиссия из специалистов, совместно с которым Всероссийское общество охраны природы даст экологическое заключение по проекту и ПОВОС. Произойдет это до конца августа», — рассказал директор Удмуртской ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков.

Всего от общественников по проекту в Камбарке было направлено 146 листов с предложениями по представленным документам, передает ИА «Сусанин».

Ранее стало известно, что предприятия Удмуртии могут получить заказы более чем на 1 млрд рублей по нацпроекту «Экология». Они поступят от федерального оператора по обращению с отходами I–II классов ФГУП «РосРАО». Речь идет о сотрудничестве по взаимодействию с региональными промышленными предприятиями в рамках создания экотехнопарков, формированию условий по безопасному рециклинку отходов.

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