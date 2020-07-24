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Лукашенко выступит с обращением к народу и Нацсобранию 3 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию. Об этом сообщается 24 июля на национальном правовом интернет-портале.

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«В соответствии с Указом Главы государства от 24 июля 2020 г. № 294 3 августа 2020 г. в г. Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов», — говорится в заявлении.

Данный указ вступает в силу с 24 июля.

Накануне Лукашенко не исключил выдворения из страны иностранных журналистов, которые, по мнению президента, не признают законов Белоруссии и призывают людей к массовым беспорядкам.

На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что его оппоненты разрабатывают план силового режима свержения власти, и вспомнил, как подобные попытки дестабилизации уже предпринимались в истории страны.

Кроме того, 11 июля белорусский лидер заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно» отдано родной стране и жителям, которые выстрадали право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.

9 августа 2020 года в Белоруссии пройдут выборы президента. На высший государственный пост претендует и Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года.

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