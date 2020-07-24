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СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия и Белоруссия возобновляют авиасообщение с 1 августа. Об этом пишет портал Office Life в пятницу, 24 июля.

Сообщается, что крупнейшие авиаперевозчики стран уже открыли продажи билетов на рейсы Минск–Москва на эту дату. Так, перелет из белорусской столицы «Аэрофлотом» в Шереметьево стоит почти 8 тыс. рублей. При этом «Белавиа» предлагает перелет по этому маршруту, но в подмосковный аэропорт Жуковский примерно за 3,4 тыс. рублей.

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Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении с 1 августа международных рейсов. Самолеты будут вылетать из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Российский министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь заявил, что для аэропортов этих городов будут отменены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова уточнила, что авиасообщение с этой даты будут возобновлено только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. В Соединенном Королевстве самолеты будут принимать в Лондоне. Всем пассажирам придется пройти двухнедельный карантин по прилету.

Голикова добавила, что из России самолеты будут летать в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул. В курортные города Турции — Анталию, Бодрум и Даламан перелеты будут возобновлены с 10 августа.

Дитрих же подчеркнул, что в настоящий момент авиавласти страны работают над возобновлением авиасообщения еще с 30 странами.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

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