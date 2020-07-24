Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве

Торговля в Москве после снятия многих ограничений набирает обороты, восполняя убытки, которые принес период ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 24 июля.

В пятницу Собянин посетил круглогодичную ярмарку на Старокачаловской улице в Северном Бутове в Москве и поблагодарил работников торговли за труд в период пандемии коронавируса.

Градоначальник отметил, что в это время работали магазины, которые продавали товары первой необходимости, а также непродовольственные товары, а «продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью», но всё же «стояли за прилавками и обеспечивали москвичей необходимыми товарами».

По словам чиновника, сбоев в продовольственных поставках в период коронавирусных ограничений в Москве не было.

«Когда во время пандемии мы наблюдали ажиотажный спрос и во всем мире сметали полки, они были пустыми, и было паническое настроение, в Москве были небольшие отклонения, но в целом работа торговли была системной, стабильной и никаких серьезный сбоев не было», — приводит слова мэра «РИА Новости».

Сити-менеджер сообщил, что в столичной торговле работают более миллиона человек, которых он поздравил с профессиональным праздником — Днем работника торговли.

Он напомнил, что в городе постепенно создаются ярмарки нового формата. «Мы открыли новую ярмарку в Северном Бутове, таких ярмарок открыто 26, еще 10 будут открыты до конца этого года. Так что мы продолжаем развивать такие комфортные места и для работников торговли, и для фермеров», — заключил Собянин.

В конце июня в Российском совете торговых центров (РСТЦ) заявили, что из-за пандемии коронавируса сотни тысяч магазинов в регионах России остаются закрытыми, а индустрия розничной торговли не может своевременно и полностью платить налоги и выплачивать заработную плату. Отмечалось, что за II квартал 2020 года торговые центры получат не более 10–15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В РСТЦ также допускали, что не все ТЦ откроются к 1 июля из-за финансовых проблем.

Позже, 22 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил «Известиям», что в результате комплекса шагов по поддержке экономики столица стала одним из городов, которые сумели быстро восстановить экономическую активность. По итогам июня деловая активность в городе превышала докризисные показатели.