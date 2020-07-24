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Великобритания напомнила россиянам об обязательном карантине по приезде

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Фото: Global Look Press/Mark Thomas/Keystone Press Agency
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Прибывающие в Британию россияне должны провести 14 дней в самоизоляции, сообщили 24 июля в посольстве Великобритании в РФ.

«Напоминаем, что все пассажиры, прибывающие из России в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Правила, введенные 8 июня, остаются на данный момент без изменений», — говорится в сообщении официального Telegram-канала посольства.

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В посольстве отметили, что авиасообщение между Великобританией и другими странами, включая Россию, оставалось и остается открытым. В дипмиссии приветствовали всех, кто хочет посетить Великобританию на законных основаниях.

В свою очередь, ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова заявила об открытии авиасообщения с тремя странами. Речь идет о Турции, Великобритании и Танзании.

Рейсы в Великобританию будут совершаться в Лондон. Эта страна не закрывала границы, но ввела карантин для прибывающих, напомнила Голикова.

Рейсы в Турцию с 1 августа будут прибывать в Анкару и Стамбул, с 10 августа в список добавятся Анталья, Бодрум и Даламан. В Танзании полеты из России будет принимать Занзибар.

Ранее 23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление сообщения с зарубежными странами возможно только на взаимной основе. Он сообщил, что переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

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