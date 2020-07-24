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Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Испытания спутника Минобороны России не создавали угрозы для других космических объектов. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

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«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что это «очередной антироссийский выпад», который был инициирован США для дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).

В МИДе добавили, что западные страны вновь пытаются подать эту ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных угроз в космосе и оправдать свои шаги по размещению там оружия.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва поддерживает полную демилитаризацию космоса и неразмещения там каких-либо видов вооружений, пишет «Газета.ру».

Накануне космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия и сообщило, что располагает необходимыми доказательствами.

Министерство обороны России 15 июля протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.

В апреле Космическое командование ВВС США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.

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