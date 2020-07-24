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МЧС предупредило о грозе в Подмосковье 24 июля

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Московской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до конца дня 24 июля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

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«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», — приводит сообщение ведомства РИАМО.

Горожанам рекомендовано отказаться от поездок на личном автотранспорте, а при нахождении за рулем соблюдать дистанцию и скоростной режим. Парковать машину следует вдали от слабоукрепленных конструкций и деревьев. Пешеходам в ведомстве посоветовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться под деревьями. Помимо этого, во время грозы запрещено купаться в водоемах, а также рыбачить.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области также призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за прогнозируемого ливня. До конца дня в регионе ожидается гроза и сильный дождь, порывы ветра могут достигать 15 м/с, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что облачная погода, кратковременные дожди и до +20 градусов ожидается в столичном регионе в пятницу, 24 июля. Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов. В Подмосковье — до 16–21 градуса тепла. В ночь на субботу похолодает до +6…+9. Из-за грозы в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

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