Потепление прогнозируют на территории Тульской области

Синоптики прогнозируют потепление в Тульской области. При этом в регионе ожидаются дожди.

Согласно прогнозам, 25 июля в Тульской области температура воздуха поднимется до +23 градусов. В дальнейшем воздух будет ежедневно прогреваться. С 27 по 29 июля ожидается до +26 градусов тепла. Об этом пишут «Тульские известия».

На следующей неделе местами ожидаются дожди. Наибольшее количество осадков выпадет в течение суток 28 июля – около 10 мм.

Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе установится летняя погода с температурой воздуха до +28 градусов. Количество осадков сократится, число солнечных дней увеличится.