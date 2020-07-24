Женщина погибла при столкновении автомобиля с поездом в Омской области

Товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Омской области. Пассажирка скончалась на месте, еще два человека доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Таврического района. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате транспортное средство столкнулось с товарным поездом. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

53-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Водитель и трехлетняя девочка госпитализированы.

На участке железной дороги выявлены повреждения, ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водитель автомобиля «ВАЗ» был госпитализирован после столкновения с тепловозом. Мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.