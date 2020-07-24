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Власти Орла вновь ищут подрядчика на ремонт моста за 1,5 млрд рублей

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Мэрия Орла в третий раз объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта Красного моста за 1,49 млрд рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Орла».

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Как поясняет ИА «Абирег», в конце 2019 года администрация дважды пыталась найти подрядчика, но оба раза торги проваливались из-за отсутствия заявок.

Начальная цена контракта на предыдущих торгах была 1,38 млрд рублей. Окончить ремонт планировалось в 2024 году. Сейчас цена контракта выросла, но и сократились сроки ремонта моста. Так, работы должны быть завершены до середины ноября 2022 года.

Подрядчик должен сначала провести подготовительные работы на переправе, а потом приступить к реконструкции моста и подходов, сооружению набережных и прокладке трамвайных путей.

24 июля сообщалось, что вице-спикер орловского областного совета Михаил Вдовин решил проверить качества дорожного ремонта на улице Розы Люксембург. Ему удалось голыми руками оторвать кусок асфальта.

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