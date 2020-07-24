Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
СМИ сообщили о скором начале авиасообщения между Россией и Белоруссией
Мир
Захарова заявила о продолжении работы по возвращению россиян на родину
Мир
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Экономика
Собянин заявил о набирающей обороты торговле в Москве
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Названы последствия снижения ключевой ставки до исторического минимума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стимулирование потребительского спроса снижает ключевую ставку ЦБ, что приведет к удешевлению заемных средств для населения и бизнеса, рассказал «Известиям» 24 июля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Инфляция превыше всего: ЦБ спокоен даже в период острого кризиса
Ключевая ставка по-прежнему останется относительно высокой, несмотря на сильнейший за десятилетие спад в экономике

Центробанк в пятницу, 24 июля, принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.

«В экономике появятся длинные и дешевые деньги на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат и расширение производства. Население сможет себе позволить приобретение товаров и услуг, что подтолкнет потребительский спрос», — отметил аналитик.

По его прогнозу, после решения ЦБ РФ по ключевой ставке банки смогут снизить ставки по кредитам для привлечения населения.

«Однако ожидать снижения ставки до нуля вряд ли стоит. Практика западных стран с нулевыми или околонулевыми ставками пока неприменима. Но при условии роста экономики до среднемировых это возможно в долговременной перспективе», — заключил Артем Деев.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку 19 июня. Регулятор опустил ее на 1 процентный пункт впервые за пять лет и установил на уровне 4,5% годовых.

В июне главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в разговоре с «Известиями» заявил, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки повлечет за собой уменьшение стоимости кредитов, в том числе ипотечных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020