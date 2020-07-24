Названы последствия снижения ключевой ставки до исторического минимума

Стимулирование потребительского спроса снижает ключевую ставку ЦБ, что приведет к удешевлению заемных средств для населения и бизнеса, рассказал «Известиям» 24 июля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Центробанк в пятницу, 24 июля, принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), она достигла исторического минимума в 4,25% годовых.



«В экономике появятся длинные и дешевые деньги на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат и расширение производства. Население сможет себе позволить приобретение товаров и услуг, что подтолкнет потребительский спрос», — отметил аналитик.

По его прогнозу, после решения ЦБ РФ по ключевой ставке банки смогут снизить ставки по кредитам для привлечения населения.

«Однако ожидать снижения ставки до нуля вряд ли стоит. Практика западных стран с нулевыми или околонулевыми ставками пока неприменима. Но при условии роста экономики до среднемировых это возможно в долговременной перспективе», — заключил Артем Деев.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку 19 июня. Регулятор опустил ее на 1 процентный пункт впервые за пять лет и установил на уровне 4,5% годовых.

В июне главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в разговоре с «Известиями» заявил, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки повлечет за собой уменьшение стоимости кредитов, в том числе ипотечных.