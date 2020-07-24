Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует на ВДНХ 2 августа

На ВДНХ в Москве 2 августа стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше». Об этом в пятницу, 24 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Горожане смогут послушать музыку в живом исполнении на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Стартует новый сезон 2 августа и продлится до 13 сентября. Всего организаторы намерены провести 13 концертов. Проходить мероприятия будут по четвергам и воскресеньям, пишет RT.

По словам организаторов, для гостей прозвучат композиции в стилях джаз, инди-рок и рок. Откроет сезон группа Sirotkin, которая выступает в стиле инди-рок. Начало концерта в 20:00. Расписание дальнейших выступлений опубликуют на сайте проекта.

Для безопасности зрителей в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку. Таким образом, гости смогут расположиться на расстоянии друг от друга. На лестнице павильона, которая ведет на крышу, нужно будет надевать маски и перчатки. В случае дождя или усиления ветра артисты и гости перейдут в просторный зал павильона «Рабочий и колхозница», пишет НСН.

Как отмечает РИАМО, проект «Музыка на крыше» стартовал на ВДНХ летом 2018 года. Концерты быстро стали популярными среди зрителей. В 2019 году число проводимых концертов увеличили.

22 июля сообщалось, что в честь 81-го дня рождения ВДНХ в Москве 1 и 2 августа проведут творческие, спортивные и танцевальные мастер-классы, лекции по космонавтике, спортивные соревнования и экскурсии.