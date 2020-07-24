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Цепкало рассказал о своем отъезде из Белоруссии

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Получивший отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о причинах своего отъезда из страны. По его словам, в ближайшее время он планирует провести пресс-конференцию в Москве, а если позволит ситуация, то и в других городах, в том числе зарубежных.

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Цепкало заявил, что получил предупреждение о готовящемся аресте как из МВД, так и из КГБ. Кроме того, он узнал, что работники прокуратуры приходили в школу, где учится один из его детей, и просили учителей «подписать какие-то бумаги». Об этом ему сообщила одна из педагогов, сказал он в телефонном интервью порталу tut.by.

Первое предупреждение поступило незадолго до отказа в регистрации, именно поэтому Цепкало не пошел в ЦИК лично, а направил туда своего представителя. Второе предупреждение прозвучало недавно. Он подчеркнул, что его супруга Вероника осталась в Минске и продолжает политическую борьбу.

Экс-претендент на пост главы государства подчеркнул, что не знает, когда вернется на родину, всё будет зависеть от ситуации. Если «будет жарко», то это произойдет раньше дня выборов 9 августа.

Вероника Цепкало рассказала изданию, что, судя по всему, правоохранительные органы запустили процесс лишения ее родительских прав.

«Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала она.

Об отъезде Цепкало в Москву стало известно ранее, 24 июля. Он рассказал журналистам, что получил предупреждение о готовящемся аресте и покинул страну вместе с детьми. В посольстве Белоруссии заявили, что он не предупреждал дипломатов о своих планах. Представители дипмиссии сообщили, что в условиях закрытого транспортного сообщения политик мог проехать через границу на личной машине. Это разрешено при ряде условий, в том числе наличии в России близких родственников или вида на жительство.

Ранее, в июле, Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико было отказано в регистрации кандидатами в президенты республики. Их штабы объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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