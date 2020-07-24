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Загрязнение воздуха вновь зафиксировали в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в Канавинском и Автозаводском районах зафиксировано кратковременное загрязнение воздуха формальдегидом и фенолом. Концентрация превысила норму в 2,2 раза. Об этом сообщает ФГБУ «Вехне-Волжское УГМС».

В промышленной зоне города Кстово разовая концентрация аммиака достигала ПДК. В Арзамасе и Дзержинске выбросов опасных веществ зафиксировано не было. Уровень радиации оставался в пределах естественных значений во всех муниципальных образованиях области, пишет ИА «НьюсНН».

Жители региона третий месяц жалуются на неприятный запах воздуха. При этом надзорные органы не сообщают, в чем причины выбросов.

19 июля губернатор Глеб Никитин призвал граждан не паниковать из-за запаха газа в городе и оставаться дома. На следующий день специалисты ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» заявили, что не зарегистрировали вредные выбросы в воздухе в городе накануне. Информацию об аварийных ситуациях они тоже не получали.

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