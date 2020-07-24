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Диетолог назвала способ самостоятельного определения ожирения

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Фото: Depositphotos
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Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» 24 июля назвала способ, как гражданам самостоятельно определить у себя ожирение.

О том, что около 60% жителей России имеет избыточную массу тела, а 20–25% россиян страдают ожирением, накануне сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

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«Объем живота на уровне пупка у мужчин не должен превышать 94 см, у женщины — 80 см. Все, что выше, относится к ожирению. Складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами, также свидетельствует об ожирении», — сказала Людмила Денисенко.

При этом более надежным способ станет биоимпедансометрия — измерение состава тела на специальном приборе, отметила диетолог.

«Этот метод позволит выяснить истинное положение: количество жира, в том числе и внутреннего, мышц, активной клеточной массы, жидкости и так далее. Если «лишний» вес 3-5 кг, то это чисто эстетическая проблема, с которой можно справиться самостоятельно ограничениями в питании и адекватной физической нагрузкой», — подчеркнула специалист.

Если избыточного веса больше, значит проблема переходит в медицинскую плоскость, и требуется консультация врача, который определит необходимый и достаточный минимум обследований и откорректирует дефициты, питание и нагрузку.

Самостоятельно выяснить причину вряд ли получится, потому что пациент едва ли пойдет сдавать кровь на 30-50 показателей, добавила врач.

«Доктор же поможет выяснить, какие дефициты привели к набору веса, и корректировать их, наряду с питанием и физической нагрузкой. А это могут быть, и чаще всего есть, дефициты витаминов Д, А, группы В, С, омега-3, половых гормонов и гормонов щитовидной железы, проблема с кортизолом, пролактином, гормоном роста, йодом, ферритином», — заключила Денисенко.

По данным Минздрава России, самое большое число людей с ожирением в 2019 году в России выявили в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.

Всего в прошлом году в России зарегистрировали 517 357 больных ожирением, что на 70 тыс. больше, чем в 2018 году.

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