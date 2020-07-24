Браконьера с осетрами и черной икрой задержали в Астраханской области

Сотрудники пограничной службы задержали в Астраханской области браконьера, который вел незаконный лов ценных пород рыб. У мужчины изъяли осетров, севрюг и около 0,5 кг черной икры.

Лодку с двигателем заметили в районе села Новинка. По данным пограничников, мужчина лавировал по реке и пытался прятаться в камышах. Браконьер оказал активное сопротивление при задержании, пишет «Астрахань-24».

В лодке мужчины обнаружили 12 потрошеных тушек осетра, три севрюги, одну стерлядь и икру. В жилых домах задержанного изъяли три фрагмента осетровых и около 150 банок для фасовки черной икры. Кроме того, у мужчины найдены двое наручных часов стоимостью от 200 до 500 тыс. рублей, прибор ночного видения и гладкоствольное нарезное оружие с истекшим сроком хранения.

По факту действий браконьера возбуждено уголовное дело.