Песков заявил об отсутствии даты прямой линии с Путиным

Сроки проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 июля.

Комментируя поручение президента России до 1 октября доложить о взаимодействии администрации Кремля с Общероссийским народным фронтом по обработке обращений граждан на прямую линию, Песков отметил, что формат участия ОНФ и волонтеров будет определен в процессе сбора и обработки вопросов граждан.

В середине июня представитель Кремля сообщал, что Путин планирует провести в этом году прямую линию с россиянами в обычном формате, но ее сроки были сдвинуты из-за эпидемиологической ситуации.

17-я прямая линия Путина состоялась 20 июня 2019 года. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства.