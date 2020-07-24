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Экоакцию «Спасибо за чистую тундру!» проведут в августе в Заполярье

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В августе в Мурманской области стартует ежегодная экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!». Ее проведение анонсировало региональное министерство природных ресурсов.

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Весь август по выходным активисты будут чистить места кочевий диких оленей вблизи населенных пунктов. Основная цель акции — минимизация травм животных от разбросанного мусора.

Как поясняет ИА «Би-порт», серьезный урон животным могут нанести битое стекло, химические реагенты и обломки металлических конструкций.

В уборке могут принять участие все желающие — от отдельных местных жителей до целых организаций.

В начале июля сообщалось, что в Красноярском крае решили контролировать сохранение популяции диких северных оленей. Для этого их пометили спутниковыми ошейниками. В них встроены приемники GPS/ГЛОНАСС.

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