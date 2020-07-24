Экоакцию «Спасибо за чистую тундру!» проведут в августе в Заполярье

В августе в Мурманской области стартует ежегодная экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!». Ее проведение анонсировало региональное министерство природных ресурсов.

Весь август по выходным активисты будут чистить места кочевий диких оленей вблизи населенных пунктов. Основная цель акции — минимизация травм животных от разбросанного мусора.

Как поясняет ИА «Би-порт», серьезный урон животным могут нанести битое стекло, химические реагенты и обломки металлических конструкций.

В уборке могут принять участие все желающие — от отдельных местных жителей до целых организаций.

В начале июля сообщалось, что в Красноярском крае решили контролировать сохранение популяции диких северных оленей. Для этого их пометили спутниковыми ошейниками. В них встроены приемники GPS/ГЛОНАСС.