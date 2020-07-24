Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
Голикова заявила об открытии авиасообщения с тремя странами
Армия
Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых
Экономика
В Госдуме предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Политика
ЦИК проведет электронное голосование в сентябре в двух регионах

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В вуз не дует: COVID-19 снижает шансы выпускников на работу по профилю
«Коронакризис» примерно на 10% увеличит показатель трудоустроенных не по специальности

«Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Мишустин также подчеркнул особую важность своевременного получения россиянами положенных им средств.

Кроме этого, премьер-министр сообщил о планах правительства выделить почти 200 млн рублей на капитальный ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой помощи. Глава кабмина отметил, что учреждение нуждается в срочном ремонте.

22 июля Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме, заявил, что количество безработных россиян, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.

По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции, которое сильно изменило рынок труда.

23 июня президент России Владимир Путин поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. По его мнению, в стране есть необходимые ресурсы и возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020