Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Мишустин также подчеркнул особую важность своевременного получения россиянами положенных им средств.

Кроме этого, премьер-министр сообщил о планах правительства выделить почти 200 млн рублей на капитальный ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой помощи. Глава кабмина отметил, что учреждение нуждается в срочном ремонте.

22 июля Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме, заявил, что количество безработных россиян, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.

По его словам, это связано с распространением коронавирусной инфекции, которое сильно изменило рынок труда.

23 июня президент России Владимир Путин поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. По его мнению, в стране есть необходимые ресурсы и возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста.