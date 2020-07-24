Режим ЧС ввели в Челябинской области из-за засухи

В Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать на территории районов, где наблюдается засуха.

Постановление о введении режима ЧС опубликовано на портале правовой информации. Под действие режима попадает большинство сельскохозяйственных районов области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В наибольшей степени от засухи, вызванной аномальной жарой, пострадал юг Челябинской области. По предварительным данным, погибло более 40% урожая.

Неделей ранее ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Челябинской области, оценили в 1,7 млрд рублей. Из-за жары посевы погибли на площади более 314 тыс. га.