Центр профилактики детского дорожного травматизма откроют в Твери

Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма создается в Твери. Он будет работать на базе колледжа транспорта и сервиса. Проект рассматривался на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как поясняют «Тверские ведомости», подобные центры создаются в различных российских регионах по поручению президента Владимира Путина как реализация просветительских программ в сфере безопасности дорожного движения.

В центре организуют несколько образовательных модулей, рассчитанных на разный возраст детей. Занятия, посвященные правилам поведения на дорогах, оказанию первой помощи при аварии, будут проходить в форме круглых столов, семинаров и конференций.

Также планируется создать передвижную «Лабораторию безопасности».

По словам главы региона, сейчас необходимо проработать вопрос о подготовке квалифицированных специалистов для обучения детей.