Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
Голикова заявила об открытии авиасообщения с тремя странами
Армия
Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых
Экономика
В Госдуме предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Политика
ЦИК проведет электронное голосование в сентябре в двух регионах

Центр профилактики детского дорожного травматизма откроют в Твери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма создается в Твери. Он будет работать на базе колледжа транспорта и сервиса. Проект рассматривался на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Полоса — препятствие: мотоциклистам хотят запретить лавировать в потоке
Штраф за параллельное движение с автомобилем может составить 3 тыс. рублей

Как поясняют «Тверские ведомости», подобные центры создаются в различных российских регионах по поручению президента Владимира Путина как реализация просветительских программ в сфере безопасности дорожного движения.

В центре организуют несколько образовательных модулей, рассчитанных на разный возраст детей. Занятия, посвященные правилам поведения на дорогах, оказанию первой помощи при аварии, будут проходить в форме круглых столов, семинаров и конференций.

Также планируется создать передвижную «Лабораторию безопасности».

По словам главы региона, сейчас необходимо проработать вопрос о подготовке квалифицированных специалистов для обучения детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020