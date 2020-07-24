ЦИК России подготовит пакет поправок в избирательное законодательство

Центризбирком России с учетом нововведений в избирательное законодательство и опыта проведения многодневного голосования подготовит поправки в нормативно-правовую базу. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.

«Это только первый этап, понятно, что в любом случае по итогам нашей работы надо будет идти дальше, второй пакет поправок назреет, мы его уже предложим не абстрактно, а на основе того опыта, который мы пройдем [на выборах в сентябре]», — сказала Памфилова.

Она отметила, что сентябрьские выборы пройдут в «в сложнейших, беспрецедентных условиях». Это, по ее словам, связано с тем, что новый порядок будет накладываться на старые нормы законодательства.

«Мы отрабатываем механизмы и потом, по итогам этого голосования, проведя анализ, работу над ошибками, консультации с экспертами, обсуждения, подготовим наш пакет предложений для законодателей ко второму этапу [реформы избирательного законодательства]», — добавила Памфилова.

Кроме того, в ходе этого заседания глава ЦИК сообщила, что видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование.

В целом, по мнению зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, российская избирательная система готова к реализации нормы о многодневном голосовании и такой формат удобен для избирателей.