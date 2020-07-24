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Политика
ЦИК проведет электронное голосование в сентябре в двух регионах

ЦИК проведет электронное голосование в сентябре в двух регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперимент по электронному голосованию, скорее всего, пройдет на выборах в двух из четырех регионов, где в сентябре пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на его заседании в пятницу, 24 июля.

По ее словам, скорее всего, ЦИК обсудит этот вопрос в понедельник.

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«Если все пройдет так, как мы считаем нужным, и Ростелеком вместе с Минкомсвязи докажет нам, что всё готово, тоже будем проводить», — сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, сейчас впервые эксперименты идут по электронному сбору подписей в трех регионах, а половину подписей можно собрать через сайт госуслуг.

Ранее, в пятницу, ЦИК России отложил на понедельник, рассмотрение постановления о применении электронного дистанционного голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы, отмечает «Интерфакс». Такие выборы должны пройти по одномандатным округам в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

Ранее электронное голосование проходило в форме эксперимента на муниципальных выборах в Москве, а также применялось при голосовании по поправкам к Конституции в столице и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн москвичей и почти 140 тыс. нижегородцев.

В этом году перед единым днем голосования 13 сентября будет проводиться досрочное голосование, которое состоится 11 и 12 сентября, в пятницу и субботу. Выборы пройдут в течение трех дней. Также предусмотрено традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться в четверг — при голосовании на нем бюллетени собираются в индивидуальные пакеты.

Госдума 21 июля приняла закон, разрешающий проведение трехдневного голосования на выборах всех уровней. Законопроект поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а в пятницу СФ одобрил его.

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