Пользователи «Одноклассников» смогут установить фирменные рамки «Известий»

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность украсить свое фото рамками. Пользователь может выбрать рамку из десятков вариантов, которые подготовили СМИ и крупные группы, например официальная группа «Известий».



Теперь пользователи смогут не только загружать свои фотографии на аватарки, но и украшать их интересными и актуальными фразами. А если пользователь не подписан на группу, предлагающую ту или иную рамку, он сможет кликнуть на кнопку «вступить» в верхней части приложения. Также пользователь сам устанавливает время, которое рамка будет висеть у него на аватарке.

Для того, чтобы поставить рамку, необходимо перейти в раздел, наведя курсор на аватарку, и выбрать строчку «украсить главное фото». В открывшемся приложении нужно перейти в раздел «Рамки от групп» и выбрать нужную рамку.