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Волгоград и Ростов совместно будут сохранять Донской бассейн

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Волгоградская и Ростовская области договорились о сотрудничестве по вопросу сохранения экосистемы Цимлянского водохранилища и Донского бассейна в целом. Решение принято на межрегиональном совещании, посвященном этой теме.

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Мероприятие прошло с участием глав двух регионов, представителей Федерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства по рыболовству.

По словам главы Волгоградской области Андрея Бочарова, реки Волга и Дон соединяют 45 регионов России. Однако для Волгоградской и Ростовской областей значение этих водных артерий в большей степени велико. Донской бассейн – это половина угодий Волгоградской области, на которых проживает около 800 тыс. человек.

Аграрные районы области, которые расположены на берегах Дона и Цимлянского водохранилища, приносят до 30% валового сбора зерна. Кроме того, в нем сосредоточены около 80% запасов водно-биологических ресурсов Волгоградской области, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Глава Ростовской области Василий Голубев согласился с тем, что реки Донского бассейна имеют большое экономическое и экологическое значение и служат для развития и промышленного, и туристического потенциала.

Участники встречи пришли к выводу о необходимости разработки комплексной госпрограммы по сохранению экосистемы Донского бассейна, реализации природоохранных и транспортно-логистических проектов и продолжения реконструкции Волго-Донского судоходного канала.

Ранее сообщалось о намерении направить до 2025 года 257 млрд рублей на очищение водных акваторий Волги.

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