Библиотека с лаунж-зоной и кинозалом появится в Ставрополе

В Ставрополе появится библиотека нового поколения. Она будет оборудована в этом году на базе учреждения №13 имени И.В. Кашпурова.

В помещении будет бесплатный Wi-Fi, свободный доступ к фонду электронных ресурсов, лаунж-зона с удобной мебелью и компьютеризированные рабочие места для коворкинга, передает NewsTracker. Кроме того, в библиотеке будет зона для показа фильмов, площадка для концертов и лекций.

«Также организуют выставочную зону для демонстрации библиотечных экспозиций, временных музейных выставок и материалов партнеров, а также экспонатов из частных коллекций», - сообщили в администрации города.

Напомним, в Биробиджане идет строительство модельной библиотеки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета выделено 5 млн рублей. Открыть филиал планируется 1 октября. Учреждение станет центром интеллектуального досуга. Для слабовидящих установят специализированную лупу. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальный туалет.