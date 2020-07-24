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Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Валерий Цепкало, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, покинул страну. Сейчас он находится в России.

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Цепкало рассказал российскому телеканалу «Дождь», что узнал о готовящемся аресте и покинул страну вместе с двумя детьми.

Представитель предвыборного штаба Цепкало рассказал ТАСС, что супруга политика Вероника сделает официальное заявление по поводу его отъезда на митинге, который состоится 24 июля в 13:30 по местному времени (совпадает с московским).

Представитель посольства Белоруссии в России сообщил «РИА Новости», что Цепкало не информировал дипломатов о своих планах. На вопрос, как он мог перебраться через границу в отстутствие регулярного транспортого сообщения, собеседник агентства ответил, что это можно сделать на личном автомобиле при наличии ряда оснований. В их число входят наличие близких родственников, вида на жительство в России или разрешение для работы.

Ранее в июле штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

14 июля ЦИК Белоруссии отказала бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатами в президенты республики.

В тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов на президентских выборах в Белоруссии. По его словам, это ограничивает волеизъявление народа и политическую конкуренцию.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, на выборы.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.

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