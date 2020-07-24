Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале

Пока в России движутся курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю. Об этом заявил российски министр здравоохранения Михаил Мурашко в пятницу, 24 июля.

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.

Мурашко добавил, что Россия регулярно обменивается медицинскими данными об этом вирусе с другими странами. «Это совершенно бесценный, уникальный опыт», — отметил он.

Ранее в пятницу в Кремле заявили, что накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве. По словам российского лидера, дела обстоят «очень неплохо».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны коронавируса в России. По его словам, ситуация в стране стабилизируется, а число заболевших — снижается.

В начале июня Минздрав России сообщал, что вторая волна этого вируса в нашей стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, не закончится до Нового года, но пока сложно прогнозировать новую волну. В НИИ допустили возникновение новых сезонных всплесков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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