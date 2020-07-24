Режим повышенной готовности опять продлили в Челябинской области

В Челябинской области вновь продлили режим повышенной готовности. Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Алексей Текслер, ограничения для граждан актуальны до 9 августа.

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. В Челябинской области действует масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах», — сообщает правительство региона. Как передает 1obl.ru, по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.

Напомним, Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В регионе открываются все детские сады, режим изоляции закончится для детских лечебных заведений, интернатов и психоневрологических диспансеров.