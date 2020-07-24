Поле пшеницы и комбайн выгорели при пожаре в Брянской области
В Брянской области сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на поле пшеницы. В результате пожара пострадали 2 га посевов, комбайн и грузовик.
Возгорание произошло в Севском районе. Возле пенькозавода загорелось поле с пшеницей. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили горение пшеницы, а также 3 га стерни. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».
Потушить пожар удалось за 20 минут. В настоящий момент устанавливается причина возгорания.
Ранее сообщалось, что в Республике Коми зарегистрировано два пожара на границе Печоро-Илычского заповедника.