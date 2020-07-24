Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области
В Липецкой области проводится проверка по факту ДТП, жертвами которого стали два человека. Иномарка врезалась в фонарный столб.
Авария произошла на улице Гагарина в Липецке. Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте. Об этом пишет GOROD48.
По предварительной версии, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Московской области столкнулись легковой автомобиль и фура. Смертельные травмы получили два человека.