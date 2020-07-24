Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В Госдуме предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений по COVID-19 в феврале
Политика
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения земель России к экстремизму
Общество
Путин рассказал Трампу о «неплохой ситуации» с коронавирусом в Москве
Политика
Памфилова анонсировала видеонаблюдение на выборах почти во всех регионах

Водитель и пассажир-подросток погибли при ДТП в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области проводится проверка по факту ДТП, жертвами которого стали два человека. Иномарка врезалась в фонарный столб.

Авария произошла на улице Гагарина в Липецке. Автомобиль Subaru Impreza совершил столкновение со столбом. 19-летний водитель и 15-летний пассажир скончались на месте. Об этом пишет GOROD48.

По предварительной версии, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Московской области столкнулись легковой автомобиль и фура. Смертельные травмы получили два человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020