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Фонтан в Оренбурге закрыли из-за угрозы распространения коронавируса

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Региональный оперативный штаб принял решение о закрытии фонтана в Оренбурге. Ситуацию объясняют угрозой распространения коронавируса.

По данным регионального штаба, фонтан возле администрации Южного округа пользуется большой популярностью среди горожан. Специалисты решили, что его временное закрытие позволит избежать массового распространения заболевания. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В администрации пояснили, что фонтан полностью исправен.

Всего в России, по данным оперштаба на 24 июля, зафиксировано 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровевших — 588 774 человек, 13 046 летальных исходов.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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