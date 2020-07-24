Житель Брянской области погиб при взрыве шашки

В Брянской области проводится проверка по факту гибели мужчины при взрыве толовой шашки. Местный житель находился под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел в поселке городского типа Бытошь в Дятьковском районе. По данным правоохранительных органов, мужчина подорвался на толовой шашке недалеко от собственного дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, местного жителя задержали за культивирование наркотических растений. 13 июля он предложил взятку в размере 50 тыс. рублей врио начальника отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в одном из домов в городе Сертоволо взорвался самогонный аппарат.