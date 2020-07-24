Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения земель России к экстремизму

Совет Федерации 24 июля одобрил закон о признании экстремизмом нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение территории страны.

Данный законопроект уточняет терминологию действующего ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Как следствие, данные поправки приводят законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции России.

Госдума 22 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России. Кроме того, депутаты утвердили штрафные санкции и уголовную ответственность за соответствующие правонарушения.

Вместе с тем под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

До рассмотрения в Госдуме комиссия правительства России по законопроектной деятельности также поддержала этот проект закона. В Кремле, в свою очередь, воздержались от комментариев относительно данной законодательной инициативы.