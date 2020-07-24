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Жителей Кургана предупредили о проблемах с водоснабжением

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Жители многоэтажных домов могут остаться без водоснабжения в Кургане. Причиной стали экстренные аварийные работы на очистных сооружениях.

С перебоями могут столкнуться жители верхних этажей многоэтажных домов. В первую очередь, речь идет о зданиях на улице Гоголя и в микрорайоне Шевелевка. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Специалисты приступили к устранению аварийной ситуации на очистных сооружениях. Ожидается, что работы будут завершены до конца дня 24 июля. После этого давление в сети водоснабжения стабилизируется.

По некоторым оценкам, в Кургане в изношенном состоянии находится 75% водопроводных и 96% канализационных сетей. Для полного обновления систем потребуется около 22 млрд рублей.

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