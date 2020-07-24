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Телефонные мошенники похитили у жителя Липецка более 850 тыс. рублей

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Житель Липецка перечислил мошенникам более 850 тыс. рублей. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банка.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники позвонили 62-летнему липчанину и сообщили, что с его счета якобы кто-то пытается перевести крупную сумму. Мошенники предложили перевести средства на «безопасный счет» для предотвращения несанкционированных действий. Мужчина передал все данные карты, сообщает Lipetskmedia.

Липчанин перевел деньги с карт разных банков и лишился более 850 тыс. рублей.

Телефон, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Москве. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда по аналогичной схеме перечислила мошенникам более 1 млн рублей.

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