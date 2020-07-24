Прокуратура начала проверку дорог Казани после подтопления из-за ливня

Прокуратура Казани займется проверкой исполнения федерального законодательства после подтопления дорог. В городе 23 июля прошел ливень. В результате водой залило проезжую часть и тротуары в разных районах. Это мешало жителям передвигаться по улицам. Причем такое происходит уже не в первый раз.

Надзорное ведомство намерено установить участки дорог, которые подвергаются затоплению. Для работы привлекут специалистов, которые оценят эффективность работы ливневой канализации, пишет Inkazan.ru. Прокуратура оценит своевременность и полноту мероприятий для недопущения подтопления и устранения последствий ливней.

Напомним, из бюджета Республики Татарстан направят 4,5 млрд рублей на строительство второго этапа дублера Горьковского шоссе в Казани. Протяженность участка от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» составит 5,548 км. Параллельно с дорогой обустроят ливневую канализацию. Строительство завершится до 24 октября 2022 года.