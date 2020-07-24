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Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц сократилось на 20,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число новых выявляемых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 20,5%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 24 июля.

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«В столице подтверждено 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. <...> Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 50,1% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% — от 46 до 65 лет, 9,3% — от 66 до 79 лет, еще 4,3% — старше 80 лет. 6,2% заболевших — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, уточняет оперштаб.

Ранее в этот день сообщалось, что 8444 человека вылечились от коронавируса в России за последние сутки, выявлено 5811 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода.

Всего в России, по данным оперштаба на 24 июля, зафиксировано 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровевших — 588 774 человек, 13 046 летальных исходов.

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