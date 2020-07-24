В Роскачестве развеяли миф о необходимости полной зарядки смартфонов

Современные аккумуляторы в смартфонах не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов батарей. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил в пятницу, 24 июля, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — сказал Куканов.

Кроме этого, по словам Куканова, если владелец смартфона заметил, что аккумулятор быстро разряжается, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Также это может означать, что у аккумулятора уже начались проблемы, и лучше отдать его специалисту.

Куканов рекомендовал ставить аккумулятор на зарядку тогда, когда смартфон сам предупреждает пользователя о низком уровне энергии (около 10-20%). Кроме этого, для подзарядки нужно использовать только оригинальные зарядные устройства, а не заряжать технику аналогами китайского производства.

Также специалист советует не запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора, не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей и не оставлять смартфон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

19 июня старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый рекомендовал владельцам мобильных телефонов избегать зарядки гаджетов от прикуривателя в машине, особенно если провода некачественные. Он отметил, что в этом случае телефон может получить слишком много энергии и сломаться.

В мае глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал пользователям не ставить гаджеты на зарядку на всю ночь. По его словам, это может отразиться на работе и продолжительности срока службы смартфона, пишет «Газета.ру».