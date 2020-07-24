Предпроектные варианты для легкого метро разработают в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону линии скоростного трамвая станут альтернативой метрополитена. Это позволит решить проблему пробок. Мэрия работает над созданием новых маршрутов, а также внедрением технологии скоростного трамвая.

Департамент транспорта уже заключил контракт с компанией из Санкт-Петербурга на создание программы развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, пишет RostovGazeta. В бюджете на следующий год предусмотрены средства на разработку предпроектных предложений. Далее будут определены сроки начала строительства. Это может быть либо 2025 год, либо 2028-й.

Ранее власти обозначили примерный маршрут легкого метро. Обсуждается связь запада и востока города. Это возможно через Кизетериновскую балку, Вересаево, а затем ветку направят в Александровку. Также рассматривается вариант прокладки ветки вдоль дороги параллельно проспекту 40-летия Победы и далее в Аксай. Не исключен и вариант «север — юг».