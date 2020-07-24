В Еврейской АО продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до 3 августа

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили ограничительный режим из-за коронавирусной инфекции до 3 августа. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Согласно постановлению № 211 <…> все ограничительные мероприятия, в данный момент действующие на территории региона, продлеваются до 3 августа. Основанием для этого стали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

По данным оперштаба на 24 июля, в ЕАО зафиксировано 516 случаев заболевания COVID-19, 437 человек выздоровели, семь пациентов скончались.

Первый летальный исход от COVID-19 в ЕАО произошел 5 мая.

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