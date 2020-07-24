Премьеру нового фильма о человеке-пауке отложили на конец 2021 года

Премьера боевика «Человек-паук: вдали от дома» отложена как минимум до декабря 2021 года. Ранее выпуск этой картины в прокат уже переносили с июля на ноябрь 2021 года.

Речь идет именно об американской премьере. Выход картины в международный прокат под вопросом, пишет журнал Variety. Решение о первом переносе выхода фильма Sony Pictures приняла из-за пандемии коронавируса.

Компания Disney Pictures также изменила календарь своих премьер. Выход сиквела фильма «Аватар», запланированный на декабрь 2021 года, перенесен на год. Продолжение «Звездных войн» увидит свет не ранее конца 2023 года.

Ранее 24 июля стало известно, что компания Disney перенесла выход киноверсии мультфильма «Мулан» на неопределенный срок. Она изначально должна была выйти в марте 2020 года, но из-за коронавируса премьеру уже дважды переносили, последней датой значился август.

При этом, по информации сайта «Кинопоиск», российская премьера «Мулан» по-прежнему планируется на 20 августа 2020 года.

20 июля сообщалось, что киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок. По словам представителей компании, это будет в 2020 году, но точно сказать пока невозможно.