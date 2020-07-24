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ЦБ отозвал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк отозвал лицензию у абаканского банка «Центрально-Азиатский». Об этом сообщается на сайте регулятора в пятницу, 24 июля.

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«Основанием для аннулирования лицензии <…> послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — говорится в заключении.

Согласно представленным в ЦБ отчетам, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Как сообщает сайт «Банки.ру», «Центрально-Азиатский» был зарегистрирован в августе 1994 года. Учредителем фининститута выступил строительный комплекс ПСК «Монолит», образованный в 1988 году. Приоритетным направлением деятельности банка являлось кредитование строительных организаций и индивидуальных предпринимателей.

По данным на 1 июня 2020 года, «Центрально-Азиатский» занимал вторую строчку в рейтинге банков региона по активам и чистой прибыли.

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