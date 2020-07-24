Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 588 тыс.

8444 человека вылечились от коронавируса в России за последние сутки. Общее число выздоровевших по данным оперштаба на пятницу, 24 июля, достигло 588 774 человек.

Также за последние сутки обнаружено 5811 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода. Таким образом, всего выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пока предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России нет. Он также подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране заметно стабилизируется, а число заболевших продолжает снижаться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.