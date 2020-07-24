Названы самые популярные в России автомобили с кондиционером

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили 24 июля рейтинг новых легковых автомобилей с кондиционером, которые чаще всего выбирали россияне с января по май 2020 года.

Отмечается, что в выборке участвовали только бюджетные автомобили, стоимостью до 1 млн рублей. Так, самой популярной моделью стала Lada Granta в комплектации Classic/Optima. На втором месте — Lada Vesta в в версии Comfort. Третье место занимает Kia Rio Classic.

В пятерку самых популярных недорогих машин, в комплектации которых присутствует кондиционер, вошли также немецкий Volkswagen Polo в комплектации Trendline и корейский Hyundai Solaris в версии Active Plus.

21 июля стало известно, что эксперты «Автостата» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в городах с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые там модели по итогам пяти месяцев 2020 года.